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DEAŞ'ın sözde müfreze komutanı Kırşehir'de yakalandı

Polislerin kolunda pişkin pişkin sırıttı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan sözde müfreze komutanı pişkinliği ile pes dedirtti.

BOZDOĞAN-7 operasyonu içerisinde yapılan çalışmalarda ikametinde yakalanan S.W.H.H. örgüt yapılanması içerisinde sözde müfreze komutanı olarak görev yapıyordu. Kırşehir TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonunda göz altına alınan şüpheli ekipler tarafından emniyete götürülürken, pişkin tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

Evinde arama yapılan ve dijital materyallere el konulan S.W.H.H., işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere gönderildi.

Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ise, il genelinde yapılan operasyonların sürdüğünü ve Kırşehir'de 17 kişinin yakalandığını söyledi.