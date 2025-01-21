Deniz Işın Savcılığa İfade Verdi - Son Dakika
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Deniz Işın Savcılığa İfade Verdi

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Menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturma kapsamında Deniz Işın, mağdur sıfatıyla ifade verdi.

21.01.2025 12:41
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Menajer Ayşe Barım soruşturmasında oyuncu Deniz Işın savcılığa ifade verdi

İSTANBUL - Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla Savcılığa ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilirken, Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

Mağdur sıfatıyla ifade verdi

Geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade veren Serenay Sarıkaya'nın ardından bu kez oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada yaklaşık 30 dakika ifade veren Işın, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan adliyeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Deniz Işın Savcılığa İfade Verdi - Son Dakika

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