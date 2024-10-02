Deniz Kestanesi İle Yaralanma

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Antalya'da deniz kestanesi batması sonucu rahatsızlanan bir kişi Sahil Güvenlik ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kaş ilçesi Beş Adalar bölgesinde dalış yapan bir kişinin ayağına deniz kestanesi batması sonucu rahatsızlandığı bildirildi. Olayın ardından, bölgede devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, dalış teknesindeki yabancı uyruklu I.E. (41) isimli şahsı alarak Kaş Limanı'na getirdi. Limanda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, Kaş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - ANTALYA