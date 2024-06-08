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Denizde halıya sarılı şekilde cansız bedeni bulunmuştu: Polis halı yıkama fişinden şüphelilere ulaştı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken gözaltındaki şüphelilerden Fırat B.'nin, Büyükçekmece Asayiş Büro ekipleri tarafından genç kızın cansız bedeninin sarılı olduğu halıda bulunan yıkama fişinden yola çıkılarak yakaladığı öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Mimar Sinan'da denizde balıkçılar tarafından elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Halı yıkama fişi şüpheliye götürdü

2 şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro dedektifleri her detayı inceledi. Genç kızın cansız bedeninin sarılı olduğu halının üzerinde bulunan yıkama fişinden önce halı yıkamacıya ardından Fırat B. isimli şahsa ulaşıldı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Nalburdan zincir almışlar

Öte yandan ortaya çıkan bir başka detaya göre cinayetin Beylikdüzü'nde bir adreste işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler'i halıya bağladıkları ve sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları öğrenildi.