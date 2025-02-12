Denize Düşen Adamın Son Anları Kamerada

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Denize düşerek hayatını kaybetmişti, son anları ortaya çıktı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen 44 yaşındaki bir kişi, denize düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz adamın saniye saniye ölüme gidiş anlarının görüntüleri ise ortaya çıktı.

Olay 10 Şubat gecesi Kordon'da meydana geldi. Bir eğlence mekanında alkol aldığı öğrenilen Hüseyin Etli (44), daha sonra sahile doğru yürümeye başladı. Sahil bandında dengesini kaybeden adam denize düşerken çırpınarak yardım istedi. Bölgede kimsenin olmayışı nedeniyle denizde bir süre daha çırpınan Etli'yi hareketsiz halde suda görenler durumu polis ve sağlık ekiplerinde bildirdi. Denizden çıkartılan Etli'ye yapılan kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Etli'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son anları kamerada

Öte yandan Hüseyin Etli'nin son anları, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sahile doğru yürüdüğü görülen adamın, sahil bandından dengesini kaybederek denize düştüğü, bir süre çırpındığı ve daha sonra hareketsiz kaldığı anlar görüntülerde yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.