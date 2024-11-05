Denizli'de 200 Bin Lira Gasp - Son Dakika
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Denizli'de 200 Bin Lira Gasp

Denizli'de 200 bin lira gasp eden 3 kişi Uşak'ta yakalandı, 2'si tutuklandı.

05.11.2024 19:57
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Denizli'de bıçakla 200 bin lira gasp yapan iki şüpheli tutuklandı

Aranma kaydı bulunan gaspçı ablasının kimlik bilgileriyle kurtulmaya çalıştı

DENİZLİ - Denizli'de evine gittikleri şahsın 200 bin TL gasp eden 3 kişi Uşak'ta yakalandı. Şüphelilerden biri aranma kaydının ortaya çıkmaması için ablasının kimlik bilgilerini vermesi ise JASAT ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Olay, Çal ilçesi Süller Mahallesinde 2 Kasım Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çisil D. (41), Ahmet F. Ö. (30), Mustafa D. (28), nakit parası olduğunu öğrendikleri S.T.'nin evine gitti. Burada S.T.'ye bıçak çeken şüpheliler vatandaşın 200 bin lirasını, cep telefonunu ve banka kartlarını gasp etti. S.T.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi şahısları yakalamak için harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen JASAT timleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin Uşak'a kaçtıkları tespit edildi. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timi şüphelileri kıskıvrak yakalayarak Denizli'ye getirdi.

Kadın gaspçı JASAT'ı kandıramadı

Kimlik tespiti sırasında şüpheli Çisil D., kendi kimlik bilgileri yerine ablasının kimlik bilgilerini verdi. Durumu fark eden jandarma ekipleri Çisil D.'nin gerçek kimliğini tespit etti. Yapılan sorgulamada ise Çisil D.'nin 4 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çisil D., ve Ahmet F. Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa D., ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin suç kayıtları pes dedirtti

Şüpheli şahısların yapılan Genel Bilgi Toplama sorgulamasında ortaya çıkan suç kayıtladı pes dedirtti. Çisil D.'nin basit yaralama, usul kanununa muhalefet ve hükümlü tutuklunun kaçması gibi suçlardan 5 adet suç kaydının bulunduğu, 3 yıl 8 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Ahmet F. Ö.'nün ise borçlunun ödeme şartının ihlali, hırsızlık, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yağma, güveni kötüye kullanma ve uyuşturucu madde gibi suçlardan 11 suç kaydının olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 200 Bin Lira Gasp - Son Dakika

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