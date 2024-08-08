Denizli'de 985 Sakıncalı İnternet Sitesi Erişime Engellendi - Son Dakika
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Denizli'de 985 Sakıncalı İnternet Sitesi Erişime Engellendi

Denizli\'de 985 Sakıncalı İnternet Sitesi Erişime Engellendi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis, müstehcen, uyuşturucu özendirme ve zararlı yazılım barındıran 985 internet sitesinin erişimi engellendi.

08.08.2024 09:57
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis, müstehcen, uyuşturucu özendirme ve zararlı yazılım barındıran oltalama yapıldığı tespit edilen 985 sitenin erişimi engellendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayında 372'si yasa dışı bahis sitesi, 277'si müstehcen, 278'i zararlı yazılım barındırma ve 58'i uyuşturucuya ve uyarıcı maddeye özendirmek olmak üzere 985 adet sakıncalı internet sitesi belirledi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde bu siteler kapatılarak erişime engellendi. Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Denizli İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılıkla mücadele konularında görevlerine artan bir kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 985 Sakıncalı İnternet Sitesi Erişime Engellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de 985 Sakıncalı İnternet Sitesi Erişime Engellendi - Son Dakika
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