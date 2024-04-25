Denizli'de Aranan 52 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de Aranan 52 Şüpheli Tutuklandı

Denizli\'de Aranan 52 Şüpheli Tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

25.04.2024 16:18
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DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, gözaltına alınan 52 şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-24 Nisan 2024 tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak", "Kasten Yaralama", "Hırsızlık", "Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik"

suçlarından olmak üzere haklarında yakalama kararı bulunan 20 yıl üzeri 2 şüpheli, 10-20 yıl arası 3 şüpheli, 5-10 yıl arası 2 şüpheli ve 0-5 yıl hapis cezası bulunan 45 şüpheli olmak üzere toplam 52 şahıs yakalandı. Yakalanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Aranan 52 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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