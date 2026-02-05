Zabıtadan erişilebilirlik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Zabıtadan erişilebilirlik denetimi

Zabıtadan erişilebilirlik denetimi
05.02.2026 11:13  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların şehir yaşamına katılımını sağlamak hedefiyle kent genelinde işletmelerde 'Erişilebilirlik Denetimi' uygulaması başlattı. Denetimler, engelli bireylerin erişebilirliğini artırmayı ve toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, engelli vatandaşların şehir hayatına tam, güvenli ve bağımsız katılımını sağlamak amacıyla kent genelindeki işletmelerde 'Erişilebilirlik Denetimi' başlattı.

Kent estetiğinin yanı sıra toplumsal eşitliği de öncelik haline getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Erişilebilir Kent Denizli" vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda DBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri, işletmelerin engelli bireylerin erişimine uygunluğunu yerinde inceledi. Denetimlerde, işletmelerin giriş-çıkışlarından iç mekan kullanımına kadar pek çok nokta titizlikle kontrol edildi. Özellikle engelli rampaların eğiminin uygunluğuna ve yüzeyin kaymazlık durumuna, kapıların tekerlekli sandalye geçişi için yeterli genişliğe sahip olup olmadığına ve işletme içindeki hareket alanlarının mevzuata uygunluğuna bakıldı. Teknik kontrollerin yanı sıra işletme sahiplerine engelli vatandaşların hakları ve erişilebilirliğin önemi hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Uygulama ile toplumsal bir farkındalık oluşturmak, erişilebilirliği bir standart haline getirmek ve kent yaşamını her birey için eşit kılmak amaçlanıyor.

"Herkes için eşit yaşam ilkesini gözetiyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Bizim için gerçek belediyecilik, her bir vatandaşımızın güvenle ve eşit şekilde yaşamasını sağlamaktır. Denizli'de attığımız her adımda herkes için eşit yaşam ilkesini gözetiyoruz. Zabıta ekiplerimizce gerçekleştirilen bu denetimler, bir cezalandırma süreci değil, bir farkındalık seferberliğidir. Esnafımızla el ele vererek, erişilebilirliği artırmak istiyoruz. Vatandaşlarımız evinden çıktığında, hiçbir engelle karşılaşmadan şehrin imkanlarına ulaşabilsin diye bu mücadelemiz ve denetimlerimiz kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zabıtadan erişilebilirlik denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:23
İspanya Kral Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
İspanya Kral Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
09:07
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Gülben Ergen’e sert tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki
07:57
Veliaht Prens’i zora sokacak fotoğraf Pedofili sapığın masasında bulundu
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:15:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Zabıtadan erişilebilirlik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.