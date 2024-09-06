Denizli\'de Etil Alkol Satışı Yakalandı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bireysel kullanım için satışı yasak olan etil alkol siparişi veren şüpheli, kargoyla gelen 12 bidonu aracına yüklerken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği koordineli çalışmada, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir şüpheli takibe alındı. Kargo şirketi önünde aracının bagajına kolileri yüklerken düzenlenen operasyon neticesinde yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada 12 bidon içerisinde toplam 60 litre etil alkol ele geçirildi.

Bireysel kullanım için satışı yasak olan, sadece yasal kullanım yetkisi bulunan sanayi kuruluşları ile sağlık kurumlarının temin edebildiği etil alkolle yakalanan şüpheli şahıs hakkında '5067 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ