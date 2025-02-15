Denizli\'de FETÖ\'ye Operasyon

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Denizli'de FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçışlarını organize eden ve 'emanetçi' olarak bilinen 7 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan şahısların illegal şekilde yurt dışına çıkışlarını organize eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 'Emanetçi' konumundaki 7 şüphelinin kimliklerini belirleyen TEM ekipleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ