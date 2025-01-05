Denizli'de İki Aranan Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de İki Aranan Tutuklandı

Denizli\'de İki Aranan Tutuklandı

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hırsızlık suçlarından aranan iki şahıs tutuklandı.

05.01.2025 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir, hırsızlık suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 olmak üzere toplam iki şahıs tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışma neticesinde hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 17 yıl 5 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şüpheliyi yakaladı. Ayrıca yine Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçundan hakkında 28 yıl 1 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı. İşlemlerinin ardından iki şahıs cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, denizli, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de İki Aranan Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:27 Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı
15:36 Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
15:17 Ukrayna, Rusya’nın Kursk bölgesinde karşı saldırı başlattı Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde karşı saldırı başlattı
14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
10:34 Dünya devi Türkiye’de İHA fabrikası açıyor Dünya devi Türkiye'de İHA fabrikası açıyor
10:30 Galatasaray Icardi’nin yerini dolduracak ismi buldu Galatasaray Icardi'nin yerini dolduracak ismi buldu
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:16 Nejat İşler’in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 17:00:58. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de İki Aranan Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.