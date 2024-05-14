Denizli'de jandarma operasyonunda 111 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Denizli'de jandarma operasyonunda 111 gram esrar ele geçirildi

Denizli\'de jandarma operasyonunda 111 gram esrar ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda şüpheli şahsın çantasında bulunan kavanozda 111 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

14.05.2024 16:09
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Denizli'de jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda şüpheli şahsın çantasındaki kavanozda 111 gram esrar ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Merkezefendi ilçesinde zehir tacirine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli şahsın üst aramasında çantasında bulunan kavanozda 111 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de jandarma operasyonunda 111 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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