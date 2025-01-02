Denizli\'de Kaza: 3 Yaralı

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Denizli'nin Honaz ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıktı. Ağaca çarparak durabilen otomobil kullanılmaz hale gelirken, kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesi Karateke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Honaz itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ