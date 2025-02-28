Denizli\'de Kaza: Sürücü Yaralı Kurtarıldı

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Denizli'de geçtiğimiz günlerde halter şampiyonasına giden öğrencilerin kaza yaptığı yolda tekrar kaza yaşandı. Minibüste kimsenin olmaması faciayı önlerken, üzüm bağlarının arasına devrilen araç sürücüsü yaralı kurtarıldı.

Kaza, Buldan ilçesi Manisa - Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü ismi henüz öğrenilemeyen 20 AGH 312 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine üzüm tarlasına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada minibüsün boş olması faciayı önlerken, yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ayrıca kazanın yaşandığı yolda geçtiğimiz günlerde Genç Kızlar Halter Şampiyonasına katılmak için İzmir'den yola çıkan öğrencileri taşıyan servis aracı da kaza yapmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ