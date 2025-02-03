Denizli\'de Kaza: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken çarpılan yaşlı adam, üzerinden araçların geçmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza, gece saatlerinde Denizli- Antalya karayolu Acıpayam ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam ilçesinde ikamet eden 73 yaşındaki Hasan Koç, karayolundan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir araç tarafından çarpıldı. Plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu yola savrulan yaşlı adam, onu fark etmeyen bazı araçların daha üzerinden geçmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden Hasan Koç'un cansız bedeni Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ