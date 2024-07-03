Denizli\'de Kontrolden Çıkan Araç Tatlıcıya Daldı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırımı aşarak tatlıcıya daldı. Kaza anında müşterinin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahalllesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Saltak Caddesi güzergahında seyir halinde olan hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan hafif ticari araç, Saltak Caddesi ile Mimar Sinan Caddesinin keşişim noktasında faaliyet gösteren tatlıcıya kaldı. İşletmenin bahçesindeki masa ve sandalyeleri dağıtan araç, tatlıcının camını kırarak durabildi.

Kazanın gecenin ilerleyen saatlerinde meydana gelmesi, olay yanında yoldan geçen yaya olmaması veya işletmenin bahçesinde oturan müşteri bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Hafif ticari araç ve işletmede maddi hasar oluşan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ