Denizli\'de Lisanssız Marka Operasyonu

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Denizli'de dünyaca ünlü markaların ürünlerini lisansız üreterek satan şahsın tespitinin ardından JASAT ekipleri operasyon düzenledi. Şüpheli, piyasa değeri 38 milyon lira olan 2 bin 520 kutu havlu takımıyla suçüstü yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dünyaca ünlü markaların ürünlerini lisanssız olarak üreterek satışını gerçekleştiren ve haksız kazanç sağlayan S.K.'yı takibe aldı. JASAT ekipleri şüpheli S.K.'nın ürettiği ürünleri mağaza ve semt pazarları gibi işletmeler aracılığıyla satışını gerçekleştirdiği belirlendi. Bir süre takibe alınan şüpheli S.K. JASAT operasyonu ile suçüstü yakalandı.

Yapılan aramalarda dünyaca ünlü markalar olan bin 155 kutu Louis Vuitton, 560 kutu Vercase Home, 210 kutu Burbery, 105 Icon, 105 Victoria's Secret ve 385 kutu Hermes gibi markalara ait havlular ele geçirildi. Ele geçirilen 2 bin 250 kutu havlunun piyasa değerinin ise 38 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. - DENİZLİ