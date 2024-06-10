Denizli'de Müstakil Evde Yangın Çıktı

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Denizli'de müstakil evde meydana gelen yangın paniğe sebep oldu. Olayda ölen yada yaralanan olmazken bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Denizli'nin Bekilli ilçesi Sırıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde müstakil bir evin çatı katından alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev sahipleri korku dolu anlar yaşadı. Alevlerin etkisinde kalan bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanılacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ