Denizli\'de şarampole devrilen araç sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de şarampole devrilen hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücüsünün kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.
Kaza, Honaz ilçesi Ovacık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan Gökçen (62) idaresindeki 20 U 5660 plakalı hafif ticari araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Gökçen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının bölgede incelemelerinin ardından Gökçen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Denizli kent merkezinde yaşayan Gökçen'in Karateke Mahallesinde market işlettiği öğrenildi. Kent merkezine dönüş yolunda ilerlediği esnada kaza yapan Gökçen'in kalp krizi sonucu kaza yaptığı ve yaşamını yitirdiği iddia edildi. Gökçen'in kesin ölüm sebebi otopsinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
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