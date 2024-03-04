Denizli\'de şarampole devrilen araç sürücüsü hayatını kaybetti

Edirne'de Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Edirne'de Atatürk Bulvarı Olin Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, G.D. ve K.E. adlı sürücülerin otomobilleri çarpıştı. Kazada yaralanan bir kadın ve bir çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.