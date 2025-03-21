Denizli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Denizli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Denizli\'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Denizli'nin Kale ilçesinde jandarma, 5 ruhsatsız silah ve mühimmatla bir şüpheliyi yakaladı.

21.03.2025 09:56
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Kale ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 adet ruhsatsız silah ve mühimmatla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6136 sayılı Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında yapılan çalışmalarda, Kale ilçesinde kimliği belirlenen bir şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin yakalanması amacıyla Kale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli jandarma ekipleri tarafından adresinde yakalandı.

Şüphelinin üzeri ve adresinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 43 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca namlusu ile 6 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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