Denizli'de Tarla Sürerken Traktör Devrildi, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Tarla Sürerken Traktör Devrildi, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Tarla Sürerken Traktör Devrildi, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çardak ilçesinde tarlasını süren bir çiftçinin kullandığı traktör, akşam saatlerinde ağaç köküne takılarak devrildi. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi traktörün altından çıkarıldı ve otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.07.2024 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de akşam saatlerinde tarlasını süren çiftçinin kullandığı traktör ağaç köküne takılarak devrildi. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Çardak ilçesi Söğütköy Mahallesinde akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Osman Deli (74), tek başına gittiği tarlasını traktörü ile sürdüğü esnada ağaç köküne takıldı. Ağaç köküne takılan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Ali Osman Deli, aracın altında kaldı. Yaşlı adamdan haber alamayan aile üyeleri tarlaya geldiklerinde ise Ali Osman Deli'yi traktör altında gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundukları Ali Osman Deli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarıldı. Ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, Denizli, Otopsi, Çardak, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Tarla Sürerken Traktör Devrildi, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 Terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat hücresi çökertildi Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
08:11 Adaylıktan çekilebilir “Hastayım“ açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı Adaylıktan çekilebilir! "Hastayım" açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı
23:00 Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
09:39 Beşiktaş’ta neler oluyor Immobile’yi gören Aboubakar’ın içinden Ronaldo çıktı Beşiktaş'ta neler oluyor? Immobile'yi gören Aboubakar'ın içinden Ronaldo çıktı
09:11 Artık saatler kaldı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye kavuşuyor Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor
08:44 Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu TFF’nin yeni başkanı bugün belli oluyor Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu? TFF'nin yeni başkanı bugün belli oluyor
08:44 Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı Makyörü Tolgahan Karataş’ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu
08:11 Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi
06:07 İstanbullu bu gece uyumadı Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye’de yüzde 100 ile rekor kırdı İstanbullu bu gece uyumadı! Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye'de yüzde 100 ile rekor kırdı
00:57 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
23:24 Ergin Ataman, Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 10:21:16. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Tarla Sürerken Traktör Devrildi, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement