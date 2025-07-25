Denizli'de Yangın Ormana Sıçradı - Son Dakika
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Denizli'de Yangın Ormana Sıçradı

Denizli\'de Yangın Ormana Sıçradı
25.07.2025 16:59
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Acıpayam'da boş bir evde çıkan yangın, ormanda geniş alana yayıldı. Müdahale devam ediyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kullanılmayan boş bir evde çıkan yangın ormana sıçradı. Geniş bir bölgeye yayılan alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesine bağlı Sandalcık Mahallesi'nde Ahmet Erkol'a ait kullanılmayan boş evde saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evi küle çeviren alevler, ormanlık alana sıçradı. Dumanlar fark edilerek yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Denizli ile Muğla illeri sınırında kalan ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınabilmesi için karadan verilen yoğun mücadelenin yanı sıra havadan da iki helikopter söndürme çalışmalarına destek veriyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Yangın Ormana Sıçradı - Son Dakika

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