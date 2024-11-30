Denizli\'deki Ev Soygunu: Maskeli Şüpheliler Yakalandı

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Denizli'de 3 şüpheli, kar maskeleriyle kendilerini gizleyerek girdikleri evden, yaşlı çiftin ellerini ve ayaklarını bağlayarak eşya çaldı. Darp edilen çiftin 'misafir gelecekti' demesi üzerine panikle kaçan şahıslar, jandarma tarafından uyurken yakalandılar. Olaydan önceki gün evin etrafında keşif yaptıkları tespit edilen şüphelilere ait ikamette yapılan aramalarda silah ve kelepçe ele geçirildi.

Olay, Çameli ilçesi Gökçeyaka Mahallesi Dağdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bekir ve Necla Genç çiftinin kırsalda bulunan evlerinin kapısı çaldı. Kapıyı açmaya giden Necla Genç'ten bir süre ses alamayan Bekir Genç, odadan çıkarak kapıya doğru yöneldiğinde yüzleri kar maskesiyle gizli, ellerinde eldiven bulunan iki şahsın eşinin ağzını elleriyle tuttuğunu gördü. Odaya dönerek pencereden kaçmayı hedefleyen Bekir Genç üçüncü şüpheli şahıs tarafından yakalandı. Yaşlı çiftin ellerini ve ayaklarını bant ve plastik kelepçeler ile bağlayan 3 şahıs, silahla tehdit ettiği çifte para ve altınların yerini sordu. Bekir Genç'in "Bende para yok" cevabına öfkelenen şüpheli elindeki tabanca ile Bekir Genç'i darp etti. 2 şüpheli yaşlı çiftin başında beklerken üçüncü şahıs ise evin diğer odalarında maddi değere sahip eşyaları aramaya başladı.

Yaşlı adamın yalanı kurtardı

Şüpheliler ellerini ve ayaklarını bağlayarak etkisiz hale getirdikleri yaşlı çiftin seslerinin komşularına gitmemesi için de televizyonun sesini açtı. Bu sırada Bekir Genç ise eşine "Misafirler gelecekti" demesi üzerine panik yapan şüpheliler yaşlı çiftin cep telefonlarını ve 2 adet av tüfeğini alarak evden uzaklaştı. Birbirlerinin ellerini ve ayaklarını çözen yaşlı çift, komşularına giderek jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Uykularında yakalanan şüphelilerden silah ve kelepçe çıktı

İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri detaylı incelemelerde bulundu. Çameli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), diğer birimler ve Çameli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler soruşturmayı titizlikle yürüttü. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri yaptıkları incelemeler neticesinde şüphelilerin olaydan önceki gün yine evin yakınlarına geldiğini ve keşif gezisi yaptıklarını belirledi. Önce şüphelilerin kaçtıkları aracın plakasını ardından kimliklerini belirleyen JASAT timleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren Zikri Ö. (29), Enes Kağan Ö. (25), Ahmet K.'nin (40), Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apart dairesinde kaldıkları tespit edildi. Şüpheliler bulunduğu adrese uykularında yakalanırken, evde yapılan aramalarda yaşlı çiftin evinde çaldıkları 2 adet cep telefonu ve av tüfeğinin yanı sıra bir adet tabanca ve kelepçe ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan Ahmet K.'nin suç kaydı bulunmazken, ağabey ve kardeş oldukları öğrenilen Zikri Ö. ve Enes Kağan Ö.'nün suç kaydı ise dikkatlerden kaçmadı. Zikri Ö.'nün 5809 sayılı yasaya muhalefet, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından 3 kaydı olduğu öğrenildi. Enes Kağan Ö.'nün ise basit yaralama suçundan 2, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından 4 kaydı olduğu anlaşıldı.

"Hanıma 'misafirler gelecekti' dedim, maskeli adamlar da panikledi"

Olayın akşam 19.00 sıralarında meydana geldiğini belirten Bekir Genç (69), kapı ilk çaldığında misafir geldiğini düşündüğünü söyledi. Kapıyı açmak için giden eşinden ses alamayınca meraklandığını dile getiren Genç, ""Önümde 3 tane maskeli adam gördüm. 3 kişinin de elinde tabancalar vardı. Hanımın ağzını ve ellerini bağlamışlardı. Sonrasında ben geriye çekildim. İki kişi benim yanıma geldi. Ellerimi ve ayağımı bağladılar. Bağladıktan sonra bana sorular sormaya başladı. 'Paralar ve altınlar nerede' diye sorular sordular. Onlar onu sorunca ben de 'bende para ve altın yok. 3 ay oldu ev aldım. Param yok' dedim. Ondan sonra bana sürekli 'sende para var. Paraları ve altınları bize verirsen sana zarar vermeyeceğiz ama vermezsen seni öldüreceğiz' dediler. Ardından tabancayı dayadılar. Sonrasında o an ben hanıma 'misafirler gelecekti' dedim. Maskeli adamlar da panikledi. İki kişi hanımı ve beni tuttular. Onlar tutarken diğer adam ise odaları karıştırmaya başladı. Misafirler gelecek dedikten sonra masanın üzerinden benim ve hanımın cep telefonunu alıp kaçtılar. Ayrıca evin içinde 2 tane av tüfeğim vardı ama onları da giderken almışlar. 700 metre komşularla aramız vardı. Komşularımın yanına gittim ve olayı jandarmayı bildirdim" dedi.

Ayrıca olayı gerçekleştiren şüphelilerden biriyle birlikte çalıştığını ifade eden Genç, "Ben hareket etmeyim diye bant ile sardılar. Hanımın ayaklarını ise plastik kelepçe ile bağlamışlar. Adamlar kaçtıktan sonra birbirimize yardım ederek bağladıkları şeylerden kurtulduk. Olayın ardından öğrendik ki üç kişiden birisi benim çalıştığım bir yerden arkadaşım. Diğeri ise onun kardeşi diğerini ise tanımıyorum" şeklinde konuştu.

"Şüphelileri bize söylediklerinden daha kısa sürede yakaladılar"

Şüphelilerin para ve altınların yerini söylememesi halinde ölümle tehdit ettiğini dile getiren Necla Genç (54), "Kapı çaldıktan sonra kapıyı açar açmaz birisi iki elimi tutup ağzımı kapattılar. Arkasından da uzun boylu siyah maskeli ve eldivenli adamlar vardı. Sadece gözleri görünüyordu. Ardından beni tutan koridorda beklettiler. Diğerleri ise içeriye daldı. Bize devamlı 'altınlar ve paralar nerede' diye sordular. Onlar öyle sorunca ben de 'bizde para pul yok' dedim. Ben bunu dedikten sonra adamlar 'seni burada öldürürüz. Güzel bir şekilde söylersen canını yakmayacağım ama ararım ve bulursam canını çok fena yakarım' dediler. 'Bende para pul yok' demeye devam ettim. Sonrasında eşimin yanına getirdiler ve konuşmayın dediler. Sesimizi kimse duymaması için de televizyonu açtı ve sesi sonuna kadar açtı. Sonra bunlar buradan gittikten sonra eşimle biz jandarmayı bildirdik. Ardından jandarmadan ekipler geldi ve bana 'biz bunu hallederiz teyze. Üzülme sen' diyerek teselli ettiler. Söylediklerinden daha kısa sürede yakaladılar. Bütün jandarma ekiplerinden ve yardım eden herkesten Allah bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ