Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Bin 295 İnternet Sitesi Hakkında İşlem Başlattı - Son Dakika
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Bin 295 İnternet Sitesi Hakkında İşlem Başlattı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Bin 295 İnternet Sitesi Hakkında İşlem Başlattı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, muhtemel mağduriyetleri önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda bin 295 adet internet sitesi hakkında işlem başlattı. İncelemeler sonucunda yasadışı bahis, müstehcenlik, zararlı yazılım barındıran oltalama ve uyuşturucu özendirme suçları içeren internet siteleri tespit edildi ve yasal işlem yapıldı.

04.07.2024 13:41
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda bin 295 adet internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi maksadıyla internet siteleri üzerinde çalışmalar yapıldı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma komutanlığı tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve diger suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespitine yönelik incelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerde yurtdışı üzerinden yayın yapan 455 adet yasadışı bahis, 324 adet müstehcenlik, 368 adet zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve 148 uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme suçu içerikli paylaşımların olduğu toplam bin 295 adet internet sitesi adresi tespit edildi. Konuyla ilgili kanunlar çerçevesinde bin 295 internet sitesi hakkında yasal işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Bin 295 İnternet Sitesi Hakkında İşlem Başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Bin 295 İnternet Sitesi Hakkında İşlem Başlattı - Son Dakika
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