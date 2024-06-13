Denizli'nin Acıpayam ilçesinde besihanede yangın çıktı

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde besihanede çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın Denizli'nin Acıpayam ilçesi Uçarı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde besihanenin hangar kısmında yangın meydana geldi. Çevrede ki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahaleleriyle yangın kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı olayda dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının çıkış sebebi yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ