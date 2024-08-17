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Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev küle döndü.

Yangın, Denizli'nin Buldan ilçesi Hasanbeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Durmuş Erol'a ait olan tek katlı ev öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi. Kimsenin evde olmaması büyük bir faciayı önledi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ