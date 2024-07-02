Depoda çıkan yangın paniğe yol açtı - Son Dakika
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Depoda çıkan yangın paniğe yol açtı

Kahramanmaraş'ta bulunan bir depoda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, depo içerisinde bulunan malzemeleri tutuşturduktan sonra iş yerinin camlarını kırdı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda depoda maddi hasar meydana geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.07.2024 19:42
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Kahramanmaraş'ta depo olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi Köle Hafız Bulvarı üzerinde bulunan depo olarak kullanılan iş yerinde çıktı. Elektrik aksamından çıktığı öğrenilen yangın, ilk önce depo içerisinde bulunan malzemeleri tutuşturdu, daha sonra ise oluşan basınç sonrası iş yerinin camlarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kısa süre içerisinde söndürdü. Yangın sonrası depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangın esnasında ise çevredeki vatandaşın kayda aldığı görüntülerde, çıkan dumandan dolayı bina sakinleri de zor anlar yaşadı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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