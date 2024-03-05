KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan binlerce araç demir yığınına döndü. Geçen 1 yılda AFAD'a başvuru yapan 20 bin 534 kişiden 18 bin 931'inin aracı belirlenip, önemli bir kısmı teslim edildi. Sahibi belirlenemeyen çok sayıda araç, hala boş arazilerde bekletiliyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde binlerce araç zarar gördü. Enkaz altında kalıp, adeta preslenen araçlar, demir yığınına döndü. Enkazın altından çıkarılan araçlar, kentin çeşitli noktalarında boş arazilere çekildi. Geçen sürede 20 bin 534 kişi araçlarının depremde zarar gördüğü için AFAD'a başvurdu. Ancak şasi numaraları incelenen araçların 18 bin 931'nin sahibi belirlendi. Bu araçların önemli bir kısmı sahiplerine teslim edildi.
HURDALAR ARASINDA KOYUNLAR OTLUYOR
Aradan geçen 1 yılı aşkın sürede kentteki enkaz kaldırılıp dönüşüm projeleri başlatılırken, sahipleri belirlenemeyen veya teslim alınmayan binlerce araç ise hala boş arazilerde bekletiliyor. Demir yığınına döndüğü için marka ve modelleri tanınmayacak hale gelen araçlar, depremin ilk günkü izlerini yansıtırken, otların yetiştiği hurdalar arasında ise besiciler koyunlarını otlatıyor. Hak sahibi belirlenemeyen araçlardaki incelemelerin devam ettiği belirtildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş Depreminde Enkaz Altında Kalan Araçlar Hala Boş Araziye Bekletiliyor - Son Dakika
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda bin 315 kişi, bin 135 araç ve 326 motosiklet sorgulandı. Uygulamalar sonucunda aranan şahıslar yakalandı, faili meçhul olaylar aydınlatıldı ve kaçak silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
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