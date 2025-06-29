Derince\'de Çatı Yangını Kontrol Altında

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki katlı evin çatısında tamir sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mersincik Mahallesi'ndeki iki katlı evin çatısında tamir sırasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi. - KOCAELİ