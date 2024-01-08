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Devrekani Belediye Başkanı Yangın Sonrası Evlerini Kaybeden Aileleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Devrekani Belediye Başkanı Yangın Sonrası Evlerini Kaybeden Aileleri Ziyaret Etti

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kuz köyünde çıkan yangın sonucunda evlerini kaybeden Veysel Atıcı ve ailesini ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Başkan Altıkulaç, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak aileye desteklerini iletti.

Devrekani Belediye Başkanı Yangın Sonrası Evlerini Kaybeden Aileleri Ziyaret Etti
08.01.2024 - 18:43,
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Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçeye bağlı Kuz köyünde çıkan yangın sonrası evlerini kaybeden aileleri 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Olay, 31 Aralık 2023 yılında Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Kuz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Atıcı'ya ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Atıcı'ya ait diğer eve de sıçradı. Olay yerine gelen Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman yangın söndürme arazözlerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında Veysel Atıcı'ya ait iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında evin kümesinde bulunan 30 tavuk da telef oldu.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, iki evini yangında kaybeden Veysel Atıcı ile ailesini Kuz köyünde ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Altıkulaç, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yangın sonrası yerinde incelemelerde bulunduk. Tekrardan geçmiş olsun, Allah beterinden korusun inşallah" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Engin Altıkulaç, Kastamonu, Aralık, İtfaiye, Belediye, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Devrekani Belediye Başkanı Yangın Sonrası Evlerini Kaybeden Aileleri Ziyaret Etti - Son Dakika


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