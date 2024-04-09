Devrilen tanker yolu trafiğe kapattı

Kayseri'de 56 bin 100 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ticaretini önlemek amacıyla bir adreste yapılan aramada 56 bin 100 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için suç organizasyonlarına karşı mücadele devam edecek.