Diamond Tema Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı - Son Dakika
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Diamond Tema Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Yer6 adlı sosyal medya hesabında Peygamber Efendimiz hakkında yapılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Adalet Bakanlığı, İslamiyet ve Peygamber Efendimiz hakkında tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadelerin asla kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, soruşturmanın başlatıldığını ve şüphelinin yurtdışında olması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

18.06.2024 15:54
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"Yer6" adlı sosyal medya hesabında Peygamber Efendemiz hakkında yapılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle "Diamond Tema" hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamiyet ve Peygmber Efendimiz hakkında tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadelerin asla kabul edilmeyeceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamant Tema'nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Sosyal Medya, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diamond Tema Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı - Son Dakika

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