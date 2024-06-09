Didim'de Virajı Alamayan Otomobil İşyerine Daldı: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Didim'de Virajı Alamayan Otomobil İşyerine Daldı: 1 Ölü

Didim'e bağlı Akköy mahallesinde meydana gelen kazada virajı alamayan otomobil yol kenarında bulunan işyerine çarptı. Kazada iş yerinde bulunan Esen Dünyagören hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine ve Jandarmaya bildirdi. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.06.2024 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim'e bağlı Akköy mahallesinde meydana gelen kazadan virajı alamayan otomobil yol kenarında ürün satan işyerine daldı. Kazada iş yerinde bulunan Esen Dünyagören (51) hayatını kaybetti.

Kaza, Söke- Didim yolu Akköy Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan 20 GP 123 plakalı otomobil sürücüsünün virajı alamaması sonucu, yol kenarında bulunan meyve standına çarptı. Bir işyerine ait standa çarpan otomobil işyerinde bulunan Esen Dünyagören'ü altına aldı. Kazada Esen Dünyagören olay yerinde hayatını kaybederken işyeri sahiplerinden K.D (56) ise yaralandı. Kaza sonrasında işyerinin önünde park halinde bulunan bir başka otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine ve Jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden Esen Dünyagören'in hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı K.D'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, araç sürücüsü ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Akköy, Didim, Yargı, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Virajı Alamayan Otomobil İşyerine Daldı: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
22:14 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis’i feshederek erken seçim kararı aldı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
23:58 Akıllara Özgür Özel’in sözü geldi Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
23:28 Bu kareyi inandırıcı bulmadı Acun’un Aziz Yıldırım kini dinmiyor Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 09:21:09. #1.11#
SON DAKİKA: Didim'de Virajı Alamayan Otomobil İşyerine Daldı: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement