En düşük işçi maaşının 47 bin TL olduğu belediyede büyük sevinç - Son Dakika
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En düşük işçi maaşının 47 bin TL olduğu belediyede büyük sevinç

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Dilovası Belediyesi'nde imzalanan toplu iş sözleşmesiyle en düşük işçi maaşı 47 bin TL oldu. Yeni sözleşmeyi işçiler, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ile birlikte halay çekerek kutladı.

17.12.2024 15:11
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Dilovası Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden görüşmeler, imzaların atılmasıyla nihayete erdi. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ile sözleşme, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve DİSK Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük tarafından imzalandı. Sözleşme ile Dilovası Belediyesi'ndeki en düşük işçi maaşı 47 bin TL oldu. İmzaların atılmasının ardından personeller büyük sevinç yaşadı. Yeni sözleşmeyi işçiler, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve katılımcılarla birlikte halay çekerek kutladı.

En düşük maaşın 47 bin TL olduğu belediyede büyük sevinç

"İLK SÖZLEŞMEMİZİ HAYIRLISIYLA NETİCELENDİRDİK"

Vedat Küçük, törende yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Heyecanlıyız. Sevgili Belediye Başkanımız ile ilk sözleşmemizi hayırlısıyla neticelendirdik. Sevgili Belediye Başkanımız gerçekten emekten yana tavrını masada net bir şekilde göstermiştir. Başkanımız taslağın üzerine çıktı. Özellikle sahada çalışan arkadaşlarımızla ilgili 'Emeklerini biliyoruz, fazlasını hak ediyorlar' dedi. Şuanda Dilovası Belediyesi'ndeki ciddi bir payı emekçilere ayırdı, sizlere ayırdı" dedi.

En düşük maaşın 47 bin TL olduğu belediyede büyük sevinç

"BEN DE SİZLER GİBİ EMEKÇİYİM"

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ise "Ben de sizler gibi emekçiyim. Emeği ve alın terini bilenlerdenim. Yıllarca hem ben çalıştım hem personel çalıştırdım. Kısacası halden anlarım. Bu dönem sizlerle beraber Dilovası'nın yönetimine talip oldum ve en iyi şekilde yönetmenin yollarını arıyorum. Sizlerle de bu enerjiyi görüyorum. Ben sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Birlikte Dilovası'na en iyi şekilde hizmet edeceğimizi inanıyorum. Biz bir ekibiz. Hepimiz aynı ilçeyi, aynı sokakları paylaşıyoruz" diye konuştu.

En düşük işçi maaşının 47 bin TL olduğu belediyede büyük sevinç
Kaynak: İHA

Ramazan Ömeroğlu, Yerel Haberler, İş Dünyası, Dilovası, Kocaeli, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa En düşük işçi maaşının 47 bin TL olduğu belediyede büyük sevinç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yilmaz Boztepe:
    helal olsun başkan 19 0 Yanıtla
  • Ersay:
    Asgari ücret En az 25 Reis,Yaparsa Reis yapar, gerisi tırı büro 3 14 Yanıtla
  • yunus emre ozmen:
    Bende halay çekerim tatbiki...Devletin memura çalışana yapamadığını helal olsun belediyelerin bazıları iyi çeviriyor... ama şuna dikkat etsinler bu tip belediyelerde borç çok olursa sıkıntılar başlar benden söylemesi... 5 0 Yanıtla
  • Fatih Çoban:
    SGK borcunuz yoktur inşallah 4 0 Yanıtla
  • MERDEM:
    İyi güzelde bunu nasıl ödeyecek orası var 4 0 Yanıtla
  • MEHMET AYDIN:
    Başkanın koltuk sevdası 2 1 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Orda elektrik su da bedava zaten yaşadılar . 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kendi adamlarını alırlar işe 1 0 Yanıtla
  • V. A.:
    demekki yapılabiliyormuş 0 0 Yanıtla
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