Direkli Köylüler Baraj Projesine Direniyor

Direkli köylü sakinlerinin yaklaşık 5 gündür süren eylemleri sebebiyle DSİ doğal kaynak suyunu baraja aktarma projesine bir süre ara verdi. Dün yaşanan arbedenin ardından bugün de iş makinelerinin çalıştığı alana gelen köy halkı, barikatları aşarak projeye engel oldu. Çalışmalara geçici olarak ara verilirken, DSI'nin yaptığı açıklamada nihai kararın 10 gün içinde açıklanacağı bildirildi.

Isparta merkeze bağlı Direkli köyünde, Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü'nün doğal kaynak suyunu Darıderesi Barajı'na aktarmayı hedefleyen sulama projesine karşı köy halkının eylemleri beşinci gününde de devam etti. Dün jandarma ile yaşanan arbedede biber gazı ve sıcaktan etkilenen vatandaşlar fenalaşmıştı. Bugün ise ellerinde pankartlarla yeniden çalışma alanına gelen köylüler, jandarma barikatlarını aşarak iş makinelerinin faaliyetlerini engelledi.

Projenin durumu ile ilgili karar 10 gün içinde netleşecek

Vatandaşların kararlı tutumu sonucu DSİ yetkilileri çalışmaları geçici olarak durdurma kararı aldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda jandarma, çevik kuvvet ve sağlık ekibi muhtemel bir gerginlik için hazır bekletilirken, olaylar bugün de zaman zaman arbedeye dönüştü. Köylülerin iş makinelerini geri çektirmesinin ardından, DSİ projenin durumu ile ilgili kararın 10 gün içinde netleşeceğini bildirdi. - ISPARTA