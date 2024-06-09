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Divriği'de sel: Araçlar suya gömüldü

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde etkili olan sel sonrası bazı iş yerlerini su basarken araçlar ise su altında kaldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde Divriği ilçe merkezinde yağan yağmur sele neden oldu. Caddeler ve sokakların göle döndüğü ilçede birçok işyerini su bastı. İlçenin bazı noktalarında araçlar yarıya kadar suya gömüldü.