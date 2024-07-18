Diyarbakır'da 1 Milyon 149 Bin Kök Kenevir ve Skunk Bitkisi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 1 Milyon 149 Bin Kök Kenevir ve Skunk Bitkisi Ele Geçirildi

Diyarbakır\'da 1 Milyon 149 Bin Kök Kenevir ve Skunk Bitkisi Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 149 bin kök kenevir ve skunk bitkisi bulundu. Operasyon kapsamında ayrıca 126,500 gram kubar esrar ve 8 bin 500 gram toz esrar da ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs adli işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

18.07.2024 11:01
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda 1 milyon 149 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek için Lice ilçesi Birlik Mahallesi'nde icrasına başlanan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör Operasyonu'nun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında; 1 milyon 123 bin 500 kök kenevir bitkisi, 25 bin 500 kök skunk bitkisi, 126,500 gram kubar esrar ve 8 bin 500 gram toz esrar maddesi ele geçirilerek toplamda 1 milyon 149 bin kök kenevir ve skunk bitkisi numune alınmasını müteakip imha edilmiştir. Yakalanan 1 şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 1 Milyon 149 Bin Kök Kenevir ve Skunk Bitkisi Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 1 Milyon 149 Bin Kök Kenevir ve Skunk Bitkisi Ele Geçirildi - Son Dakika
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