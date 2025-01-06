Diyarbakır'da Alkollü Şahıs Ölü Bulundu

Diyarbakır'da alkollü şahıs evinde ölü bulundu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde alkol alan şahıs evde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Çermik ilçesinde Ecevit Tuncay (51), arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra evine gitti. Tuncay'ı hareketsiz bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yatıkları kontrollerde Tuncay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tuncay'ın ölüm nedenin belirlenmesi için inceleme sürüyor.
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