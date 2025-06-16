Diyarbakır'da anız yangını TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen anız yangını, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Selahattin Mahallesi TOKİ mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve yakında bulunan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyönlendirildi. Yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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