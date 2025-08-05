Diyarbakır\'da Araç Yangını

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde seyir halindeki otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
İlçenin kırsal Çaytepe Mahallesi mevkisinde seyir halindeki 25 ACG 972 plakalı Peugeot marka otomobil, motor kısmında alev almaya başladı. Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yangında etkilenen olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR
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