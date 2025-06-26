Diyarbakır\'da Boğulma Olayı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Kralkızı Barajı'na giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Doğan Varol (24), serinlemek için girdiği Kralkızı Barajı'nda dengesini kaybederek gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, arama çalışmaları sonucunda Varol'un cansız bedenine ulaştı. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - DİYARBAKIR