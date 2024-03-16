Diyarbakır\'da çarpışan araçlardan biri alev aldı

Manisa'da Suç Örgütü Operasyonu: Kamu Görevlisi de Tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla bir suç örgütünü çökertti. Operasyonda, aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.