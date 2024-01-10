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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde cezaevi nakil aracı şarampole devrildi, 20 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde cezaevi nakil aracı şarampole devrildi, 20 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tutuklu ve hükümlüleri taşıyan cezaevi nakil aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 4'ü askeri personel, 16'sı tutuklu ve hükümlü olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'ın Silvan ilçesinde cezaevi nakil aracı şarampole devrildi, 20 kişi yaralandı
10.01.2024 - 13:11,
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tutuklu ve hükümlüleri taşıyan cezaevi nakil aracının şarampole devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Kaza, Silvan'a bağlı kırsal Yayıklı Mahallesi Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içerisinde tutuklu, hükümlü ve askeri personellerin bulunduğu 34 JF 0656 plakalı cezaevi nakil aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 4'ü askeri personel, 16'si tutuklu ve hükümlü olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralılar ise kaza yerine gelen ambulans helikopterle kentteki hastanelere götürüldü.

Firari söz konusu olmayan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde cezaevi nakil aracı şarampole devrildi, 20 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde cezaevi nakil aracı şarampole devrildi, 20 kişi yaralandı - Son Dakika
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