Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) kampüsünde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan Dicle Üniversitesi kampüsündeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında 20'ye yakın ağaç zarar gördü. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?