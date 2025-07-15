Diyarbakır\'da Dicle Üniversitesi\'nde Yangın

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) kampüsünde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan Dicle Üniversitesi kampüsündeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında 20'ye yakın ağaç zarar gördü. - DİYARBAKIR