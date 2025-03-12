Doktora beyzbol sopasıyla saldırı kamerada
Diyarbakır'da doktora beyzbol sopalı saldırgan gözaltına alındı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da ilaç yazılma talebi reddedilen kişi, beyzbol sopasıyla doktora saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli gözaltına alındı.
Kayapınar ilçesindeki DİSKİ Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir hasta, tedavi gördüğü doktordan ilaç yazmasını istedi. İddiaya göre, doktor tarafından talebi reddedilen hasta, doktora saldırı girişiminde bulunarak hakaret etti.
Sağlık merkezindeki çalışanların araya girmesi üzerine saldırgan bu kez aracından aldığı beyzbol sopasıyla içeri girmek istedi. Sağlık çalışanları, merkezin kapısını kilitleyince içeri giremeyen şüpheli bölgeden uzaklaştı.
Doktorun hafif bir şekilde yaralandığı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Doktora Beyzbol Sopalı Saldırı - Son Dakika
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