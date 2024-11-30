Diyarbakır\'da Ev Yangını: 2 Kişi Kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bir binanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken mahsur kalan 2 vatandaş kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR