2015'te ise UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen Hevsel Bahçelerine özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Koruma altındaki bahçelere ekilmiş binlerce kök kenevir, ekipler tarafından imha edildi.
Dicle Nehri kıyısında, Diyarbakır Kalesi ile nehir vadisi arasında yer alan yaklaşık yedi yüz hektarlık verimli arazi olan Hevsel Bahçeleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kuş cenneti olarak 180'den fazla türe ev sahipliği yapıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şubesi ekiplerinden karma timlerin katılımıyla Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde dün sabah saatlerinde başlatılan operasyon tamamlandı.
Operasyonda dron ile tespit edilen 20 farklı alanda 3 bin 267 kök kenevir bitkisi ile 800 kilogram esrar maddesi bulundu. Kenevirler polis ekiplerince numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.
Söz konusu operasyonun şüphelilerine yönelik araştırma ve inceleme devam ederken baskından geriye ise bölgeye ekilen uyuşturucu maddenin yakalanarak imha edildiği görüntüler kaldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › UNESCO'nun Dünya Mirası ilan ettiği alana 'Narkotik' baskını - Son Dakika
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