UNESCO'nun Dünya Mirası ilan ettiği alana "Narkotik" baskını - Son Dakika
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UNESCO'nun Dünya Mirası ilan ettiği alana "Narkotik" baskını

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde gerçekleştirilen dron destekli operasyonda, 3 bin 267 kök kenevir bitkisi ile 800 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda bulunan uyuşturucu maddeler imha edilirken, şüphelilere yönelik tahkikat devam ediyor.

03.07.2024 08:20
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2015'te ise UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen Hevsel Bahçelerine özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Koruma altındaki bahçelere ekilmiş binlerce kök kenevir, ekipler tarafından imha edildi.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'NUN EN BÜYÜK KUŞ CENNETİ

Dicle Nehri kıyısında, Diyarbakır Kalesi ile nehir vadisi arasında yer alan yaklaşık yedi yüz hektarlık verimli arazi olan Hevsel Bahçeleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kuş cenneti olarak 180'den fazla türe ev sahipliği yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Hevsel Bahçelerine narkotik baskını! Binlerce kök kenevir ele geçirildi

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şubesi ekiplerinden karma timlerin katılımıyla Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde dün sabah saatlerinde başlatılan operasyon tamamlandı.

UNESCO Dünya Mirası Hevsel Bahçelerine narkotik baskını! Binlerce kök kenevir ele geçirildi

3 BİN KÖK KENEVİR İLE 800 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda dron ile tespit edilen 20 farklı alanda 3 bin 267 kök kenevir bitkisi ile 800 kilogram esrar maddesi bulundu. Kenevirler polis ekiplerince numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

UNESCO Dünya Mirası Hevsel Bahçelerine narkotik baskını! Binlerce kök kenevir ele geçirildi

UYUŞTURUCU EKEN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Söz konusu operasyonun şüphelilerine yönelik araştırma ve inceleme devam ederken baskından geriye ise bölgeye ekilen uyuşturucu maddenin yakalanarak imha edildiği görüntüler kaldı.

UNESCO Dünya Mirası Hevsel Bahçelerine narkotik baskını! Binlerce kök kenevir ele geçirildi
UNESCO\'nun Dünya Mirası ilan ettiği alana "Narkotik" baskını
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa UNESCO'nun Dünya Mirası ilan ettiği alana 'Narkotik' baskını - Son Dakika

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SON DAKİKA: UNESCO'nun Dünya Mirası ilan ettiği alana "Narkotik" baskını - Son Dakika
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