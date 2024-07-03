UNESCO\'nun Dünya Mirası ilan ettiği alana "Narkotik" baskını

3.Sayfa

Enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı belli oldu! Rakam öyle böyle değil

Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

Milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranı belli oldu

2015'te ise UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen Hevsel Bahçelerine özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Koruma altındaki bahçelere ekilmiş binlerce kök kenevir, ekipler tarafından imha edildi.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'NUN EN BÜYÜK KUŞ CENNETİ

Dicle Nehri kıyısında, Diyarbakır Kalesi ile nehir vadisi arasında yer alan yaklaşık yedi yüz hektarlık verimli arazi olan Hevsel Bahçeleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kuş cenneti olarak 180'den fazla türe ev sahipliği yapıyor.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şubesi ekiplerinden karma timlerin katılımıyla Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde dün sabah saatlerinde başlatılan operasyon tamamlandı.

3 BİN KÖK KENEVİR İLE 800 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda dron ile tespit edilen 20 farklı alanda 3 bin 267 kök kenevir bitkisi ile 800 kilogram esrar maddesi bulundu. Kenevirler polis ekiplerince numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

UYUŞTURUCU EKEN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Söz konusu operasyonun şüphelilerine yönelik araştırma ve inceleme devam ederken baskından geriye ise bölgeye ekilen uyuşturucu maddenin yakalanarak imha edildiği görüntüler kaldı.