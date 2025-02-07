Diyarbakır\'da İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

3.Sayfa

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan işçi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Barış Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Mehmet Ferhat Demir, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkartılarak hastaneye sevk edilen Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR