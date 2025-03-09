Diyarbakır'da Kadın Cinayeti

Diyarbakır Ninova Park AVM'de kadın cinayeti kamerada

Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Ninova Park AVM içindeki Starbucks'ta dışarıdan ateş açılması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan Ninova Park AVM içerisindeki Starbucks'a dışarıdan bir kişi silahla ateş açtı. İçeride oturan M.N.Y, ve S.K., açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan kadın, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.